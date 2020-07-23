Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in eşi Zeynep Çiller’i dövdüğü iddia etti. Zeynep Çiller, kaburga kemikleri kırılıncaya kadar dayak yediğini belirterek Mert Çiller’den boşanmak için dava açtı ve çocuklarının velayetini istedi. Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Darp raporunda geçen ekimoz ifadeleri birçok kişi tarafından merak edildi. Peki ekimoz nedir? Ekimoz Hematom farkı nedir?

Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in eşi Zeynep Çiller’i dövdüğü iddia etti. Zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle boşanma davası açan Zeynep Çiller, Mert Çiller'den 10 milyon TL tazminat ve çocukları ve kendi için de aylık 300 bin TL nafaka istedi. Aile Mahkemesi, Mert Çiller hakkında evden uzaklaştırma ve Zeynep Çiller’e yaklaşmama cezası verdi. 5 Mayıs 2020 tarihli darp raporunda geçen ifadelerde sıkça yer alan ekinoz ve hematom ifadeleri arama motorları üzerinden ekonoz nedir, ekimoz hematom farkı nedir, sorularına neden oldu.

EKİMOZ NEDİR?

Ekimoz, bir travma nedeniyle ortaya çıkan, cilt altındaki kılcal damarların hasar almasıyla kanın cilt altına sızması anlamına gelmektedir. Sızan kan vücut tarafından metabolize edilir. Ekimoz, sırasıyla kırmızı, mavi, mor, lacivert, kahverengi, yeşil ve sarı renkleri aldıktan sonra solar ve etkisini yitirir.

Travmayı meydana getiren aletin şekline uygun ekimoz oluştuğu zaman şekilli ekimoz, herhangi bir şekilde oluşmaz ise şekilsiz ekimoz adı verilir.

Ekimozlar derinin gergin olduğu, yumuşak dokunun az bulunduğu bölgelerde travma uygulandığı zaman ekimoz bu bölgede değil yakındaki daha gevşek bölgede oluşacaktır. Bunlara göçmen ekimoz adı verilir. Buna en iyi örnek kafada alın hizasında bir travma sonucu oluşan ekimozun burada değil, gözaltı bölgesinde gözlük şeklinde oluşmasıdır. Travmanın olduğu yerde oluşan ekimozlar, sabit ekimoz ismini alırlar.

Ekimozlar travmanın belirlenmesindeki en önemli bulgu olduğu için adli olay araştırmalarında mutlaka ekimozun yeri, boyutları, rengi ve diğer özellikleritanımlanmalıdır. Bunlar yapılırken çocuk ve yaşlılarda, genç ve orta yaşlılara göre çok daha çabuk ekimozun oluşabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Yaraların sınıflaması kendisini meydana getiren aletlere göre de yapılmaktadır.

1- Kesici alet yaraları,

2- Kesici-delici alet yaraları,

3- Kesici-ezici alet yaraları,

4- Ezici alet yaraları,

5- Delici alet yaraları bulunur.

EKİMOZ HEMATOM FARKI NEDİR?

Ekimoz, cilt altı dokulara kanın sızması sonucu görülen morarma veya renk değişikliğidir. Hematom ise subkütan (derialtı) tabakada kanın toplanmasıyla daha derinde ve kitle olarak palpe edilebilen renk değişikliği şeklinde tanımlanmaktadır.