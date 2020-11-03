Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde fiyat artışında erkek kazağını yüzde 30,77 ile kadın için hırka, yüzde 26,34 ile kabak izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 22,31 ile salatalık, yüzde 20,88 ile kadın için pardösü, yüzde 19,83 ile kadın için bot, yüzde 19,68 ile kavun, yüzde 16,74 ile yumurta, yüzde 16,24 ile kuru soğan, yüzde 16,05 ile taze fasulye ve yüzde 12,76 ile kadın için ceket oldu.