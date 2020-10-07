ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı! Plajlara akın ettiler

Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı! Plajlara akın ettiler

Önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki yoğunluk yazı aratmadı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden:"Burada 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Şu anda otellerin havuzları ve sahiller dolu. Tatil için çok ideal bir durumdayız. Ekimde bu sıcaklığı yakalamak çok zor" dedi.

Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı! Plajlara akın ettiler Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kuşadası ve Didim'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilleri ve otelleri doldurdu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.