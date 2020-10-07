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Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı! Plajlara akın ettiler
Önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki yoğunluk yazı aratmadı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden:"Burada 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Şu anda otellerin havuzları ve sahiller dolu. Tatil için çok ideal bir durumdayız. Ekimde bu sıcaklığı yakalamak çok zor" dedi.
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kuşadası ve Didim'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilleri ve otelleri doldurdu.