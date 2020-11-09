Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte nakdi ücret desteği ödemeleri detayları...

'Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?' sorusu ödenekten yararlanan yüz binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ekim ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteği ödemelerinin yapılacağı ödeme takvimini paylaştı. Peki, Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı? İşte nakdi ücret desteği ödemeleri detayları ve İŞKUR nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!
EKİM AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri, 09-10 Kasım tarihleri arasında ödenecek. Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri çalışanların banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 9 Kasım'da, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasım'da ödemeler gerçekleştirilecek.
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.