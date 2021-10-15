Ekim ayı memur maaş bordrosu yayımlandı! e bordro öğrenme, nasıl bakılır?

657 sayılı devlet memuru kanununa tabii olan (bazı bakanlıklardaki sözleşmeli personeller dahil) kamu görevlilerinin 2021 yılı Ekim ayı maaş bordrosu yayımlandı. Memur maaş bordrosu e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, e bordro nasıl bakılır? e bordro öğrenme…

Memurların merakla beklediği ekim ayı maaş bordrosu yayımlandı. Maaş Bordrosunu öğrenmek isteyenler için E-Devlet sistemine E-Devlet şifresi, T.C kimlik numarası, Mobil imza, e-İmza, İnternet bankacılığı gibi seçeneklerini kullanarak giriş yapabilir. e bordro öğrenme hakkındaki detaylar…

2021 Yılı Ekim Ayı Maaş Bordrosu için TIKLAYIN.

E-bordro sorgulama işlemi e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.