Ekim ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihi ve işsizlik maaşı sorgulama

Ekim ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı alan vatandaşlar hesaplarına maaşların ne zaman yatacağını sorguluyor. İşte detaylar...

Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşten çıkarılan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı yeni ayla birlikte sorgulanmaya başlandı. Bu ödemeden faydalananlar işsizlik maaşı yattı mı, sorusuna yanıt arıyor.

EKİM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı işsizlik maaşı Kasım ayının başında yatacak. Ödemelerin ayın 5'inde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İSŞİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.