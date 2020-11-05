Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! İşte işsizlik maaşının hesaplara yatırılacağı tarihler…

Ekim ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin başladığı duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ekim ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihi bugün açıkladı. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri...

EKİM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Ekim Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün Yapıyoruz” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE SÜREYE DİKKAT!

İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor.

Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor. Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor.

Ancak 30 günlük süre geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Örneğin işsiz kalan kişi son üç yıl içinde 600 sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor. Ancak aynı kişi iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR’a başvuru yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek.

Yani başvuruda geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği süreden düşülecek. Bu nedenle işsizlerin işsizlik sigortası başvurularını İŞKUR’a 30 günlük süre içerisinde yapmaları gerekiyor.

30 günlük sürenin aşılmasında yalnız bazı durumlarda yararlanma süresinden düşülmemesi mümkün. Bu da ortada mücbir bir sebebin bulunması hali. Ancak olağanüstü bir durumun başvuruyu engellemesi halinde, deprem, sel, yangın veya kişinin çok ağır bir hastalık veya kaza geçirmesi durumundaki gecikmelerde başvuru süresinin aşılmasına rağmen yararlanma süresinde herhangi bir kayıp olmuyor.