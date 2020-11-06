Ekim ayı işsizlik maaşı: Ne zaman ödenecek? Hesaplara yatmaya başladı mı?

Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İŞKUR tarafından, istek ve kusuru dışında işsiz kalan kişilere verilen işsizlik ödeneği haberleri takından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamayla işsizlik maaşı ne zaman yatırılacağını duyurdu. Ekim ayı işsizlik maaşı…

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? soruları yoğunlaştı. Kasım ayının ilk haftasının sona ermesine saatler kala, işsizlik maaşı alan vatandaşlar Ekim ayına ait olan işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekten yararlanan istek ve kusuru dışından işsiz kalan kişiler için Bakanlıktan açıklama geldi. Ekim ayı işsizlik maaşının ödeneği tarih belli oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirilmişti.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye ise tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİR

İşsizlik maaşının süresi, ödenen primlere göre değişiyor. Son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödenir.