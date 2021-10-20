Ekim ayı FED toplantısı ne zaman? FED toplantı tarihleri 2021, FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

FED toplantısı ne zaman, ekimin kaçında? Piyasanın gözü FED toplantısı ve sonrası açıklanacak faiz kararında. Ekim son haftasına günler kala FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Powell faiz açıklaması tarihi!

FED toplantısı ne zaman, Ekim ayının kaçında yapılacak? ABD Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı merak içinde bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak FED faiz kararı dünya piyasaları tarafından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED toplantısı ne zaman?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK EKİM?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayından sonraki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI

FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.