Ekim ayı araç fiyatları belli oldu! Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte araç fiyat listesi!

Ekim ayı araba fiyatları güncellendi. Sıfır araba almak isteyenler ekim ayı araç fiyat listelerini merak ediyor. Ekim ayı ile birlikte bazı markalar zam yaparken bazıları da eylül ayında uygulanan zamlar nedeniyle fiyatlarını sabit bıraktı. Peki, Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte ekim ayı sıfır araba fiyatları ve araç fiyat listesi!

Corona virüs ile birlikte hem sıfır araç hem de ikinci el araçlara talep arttı. Araç fiyatlarında hemen hemen her ay artış görülüyor. 2020 yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde markalar fiyat artışına gidiyor. Otomobil fiyatlarındaki artışa rağmen talep yüksek ve markalar bu talebe cevap veremiyor. Hal böyle olunca ikinci el araç piyasasında önlenemez bir artış görülüyor. Peki, Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte ekim ayı sıfır araba fiyatları ve araç fiyat listesi!

Corona virüs ile birlikte otomobil piyasası da en parlak dönemini yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar. Buna rağmen talebin yüksek olmasından dolayı markalar otomobil yetiştiremiyor.

EKİM AYI ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU? EKİM ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Hürriyet'ten Burak Taşcı ekim ayının en ucuz sıfır otomobillerini derledi:

Audi A3 Sportback - 373.141 lira

Citroen C Elysee - 179.000 lira

Dacia Sandero - 144.900 lira

Fiat Egea - 110.900 lira

Honda Civic Sedan - 220.100 lira

Mercedes A Serisi - 347.400 lira

Mitsubishi Space Star - 159.850 lira

Opel Corsa - 159.400 lira

Peugeot 301 - 184.000 lira

Renault Symbol - 134.900 lira

Seat Ibiza - 185.000 lira

Toyota Corolla - 166.800 lira

Volkswagen Polo - 165.900 lira