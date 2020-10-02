02 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.139 -0.40 EURO 9,1230 0.27
USD 7,7670 0.27 ALTIN 477,920 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Ekonomi Haberleri »
  • Ekim ayı araç fiyatları belli oldu! Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte araç fiyat listesi!

Ekim ayı araç fiyatları belli oldu! Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte araç fiyat listesi!

02 Ekim 2020 Cuma - 10:14 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 10:14

Ekim ayı araba fiyatları güncellendi. Sıfır araba almak isteyenler ekim ayı araç fiyat listelerini merak ediyor. Ekim ayı ile birlikte bazı markalar zam yaparken bazıları da eylül ayında uygulanan zamlar nedeniyle fiyatlarını sabit bıraktı. Peki, Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte ekim ayı sıfır araba fiyatları ve araç fiyat listesi!


Corona virüs ile birlikte hem sıfır araç hem de ikinci el araçlara talep arttı. Araç fiyatlarında hemen hemen her ay artış görülüyor. 2020 yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde markalar fiyat artışına gidiyor. Otomobil fiyatlarındaki artışa rağmen talep yüksek ve markalar bu talebe cevap veremiyor. Hal böyle olunca ikinci el araç piyasasında önlenemez bir artış görülüyor. Peki, Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte ekim ayı sıfır araba fiyatları ve araç fiyat listesi!
 
Corona virüs ile birlikte otomobil piyasası da en parlak dönemini yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar. Buna rağmen talebin yüksek olmasından dolayı markalar otomobil yetiştiremiyor. 
 
EKİM AYI ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU? EKİM ARAÇ FİYAT LİSTESİ 
 
Hürriyet'ten Burak Taşcı ekim ayının en ucuz sıfır otomobillerini derledi: 
 
Audi A3 Sportback - 373.141 lira
Citroen C Elysee - 179.000 lira
Dacia Sandero - 144.900 lira
Fiat Egea - 110.900 lira
Honda Civic Sedan - 220.100 lira
Mercedes A Serisi - 347.400 lira
Mitsubishi Space Star - 159.850 lira
Opel Corsa - 159.400 lira
Peugeot 301 - 184.000 lira
Renault Symbol - 134.900 lira
Seat Ibiza - 185.000 lira
Toyota Corolla - 166.800 lira
Volkswagen Polo - 165.900 lira
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Ekim ayı araç fiyatları sıfır araba fiyatları araç fiyat listesi Ekim ayı araba fiyatları Araba fiyatları düşer mi Ekim ayı araba fiyatları ne kadar araba fiyat listesi sıfır araç sıfır araba sıfır otomobil ikinci el araç fiyatları Audi fiyatları Citroen araç fiyatları Dacia fiyat listesi Renault fiyat listesi Toyota fiyat listesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.