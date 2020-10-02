Ekim ayı araç fiyatları belli oldu! Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte araç fiyat listesi!

Corona virüs ile birlikte hem sıfır araç hem de ikinci el araçlara talep arttı. Araç fiyatlarında hemen hemen her ay artış görülüyor. 2020 yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde markalar fiyat artışına gidiyor. Otomobil fiyatlarındaki artışa rağmen talep yüksek ve markalar bu talebe cevap veremiyor. Hal böyle olunca ikinci el araç piyasasında önlenemez bir artış görülüyor. Peki, Ekim ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte ekim ayı sıfır araba fiyatları ve araç fiyat listesi!
Corona virüs ile birlikte otomobil piyasası da en parlak dönemini yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar. Buna rağmen talebin yüksek olmasından dolayı markalar otomobil yetiştiremiyor.
EKİM AYI ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU? EKİM ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Hürriyet'ten Burak Taşcı ekim ayının en ucuz sıfır otomobillerini derledi:
Audi A3 Sportback - 373.141 lira
Citroen C Elysee - 179.000 lira
Dacia Sandero - 144.900 lira
Fiat Egea - 110.900 lira
Honda Civic Sedan - 220.100 lira
Mercedes A Serisi - 347.400 lira
Mitsubishi Space Star - 159.850 lira
Opel Corsa - 159.400 lira
Peugeot 301 - 184.000 lira
Renault Symbol - 134.900 lira
Seat Ibiza - 185.000 lira
Toyota Corolla - 166.800 lira
Volkswagen Polo - 165.900 lira