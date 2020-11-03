Ekibin eli kolu bağlı!

Civan, kız kardeşine karşılık Rıza Babayı serbest bırakacağını söyler. Ekip, Ümit Amirin bu takas olayına yanaşmaması yüzünden Bahar'ı giydirerek gizli bir operasyon düzenler. Takas zamanı geldiğinde örgüt elemanları işin düzmece olduğunu anlarlar. Bahar'ı yaylım ateşe alan adamlar oradan kaçarlar. Bahar, aldığı mermilerle yere yığılır. Civan, kendilerini kandıran ekipten intikam almak için mayın düzeneği ile tuzak kurar. Ali bu mayına basar. İçinde bulunduğu minibüs havaya uçar. Engin Müdür, yaşanan bu talihsizliklerden sonra Civan'ın teklifini kabul eder. Takas için Civan'ın kardeşi Nuray'ı buluşma alanına getirirler. Rıza Baba terör örgütüyle anlaşma yaptıkları için Engin Müdür ve ekibini fırçalar. Takas olayı sırasında ise, keskin nişancının silahı Rıza Babanın üzerindedir.
Vurulan Bahar'ın durumu nasıl? Ali mayınlı tuzaktan kurtulmayı başardı mı? Ekip, Rıza Babayı kurtarmayı başarabilecek mi?
Arka Sokaklar yeni bölümüyle her Cuma saat 20.00’da Kanal D’de!