YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşen adaylar için bir sonraki süreç kayıt işlemleri. Bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen, YKS’de 140 barajını geçen adaylar için ikinci tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih hakkı kaç tane 2021, ek tercihler nasıl yapılır?

YKS yerleştirme sonuçları belli olunca ek tercihler ile ilgili araştırmalar da arttı. Üniversite ek yerleştirme tarihi merak ediliyor. Peki, Ek tercihler ne zaman 2021? YKS ek tercih nasıl yapılır, üniversite ek tercih hakkı kaç tane 2021?

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi henüz açıklamadı.

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar tercih işlemlerini tamamladı ve ilk yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Bunun üzerine, boş kontenjanların açıklanması ile YKS puanı 140 olan adaylar için tercih süreci başlayacak. İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar, 140 ve üzeri puan alan adayların ek tercih yapmasıyla doldurulacak.

TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık önlisans programlarını, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÜNİVERSİTE EK TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacak.