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Ek ödeme yapılıyor! Paralar bugün hesaplarda...

22 Ocak 2021 Cuma - 7:34 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 7:54

On binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Ek ödeme yapılıyor. Ödenecek para 3 bin 647 ile 6 bin 631 lira arasında değişiyor. 59 bin kişi bu haktan faydalanacak. Paralar PTT aracılığı ile alınacak. Ödemeler bugün yapılıyor. Tütün ikramiyesi olarak bilinen ve yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK'ca vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin aylık bağlanan dul eş, çocuk, anne ve babalarına verilen tütün ikramiyesi bugün hesaplarda olacak.


Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine (dul ve yetimlerine), bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlere her yıl ek ödeme (tütün ikramiyesi) veriliyor. Ödemeler bugün hesaplara geçecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hak sahiplerinin hesabına yatacak ek ödeme tutarlarının 3.647 ile 6.631 lira arasında değiştiğini bildirdi.
 
59 bin kişi alacak
 
Yılda bir kez verilen ek ödeme tutarlarının banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “59 bini aşkın kişiye toplam 214.7 milyon lira ödeme yapılacak” dedi. Erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malullerinin faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre değişiyor. Posta=
 
 
 

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