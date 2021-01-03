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Ek ödeme için tavsiye kararı! Flaş adım, harekete geçildi

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 10:44 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 10:49

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren ek ödeme kararı! O çalışanlara ek ödeme yapılması konusunda tavsiye kararı verildi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmalarında fiilen görev yaptığını kanıtlayan sağlık çalışanına, ismi acil çalışan listesinde olmamasına karşın ek ödeme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.


KDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanesinin acil röntgen  biriminde görev yapan sağlık teknisyeni, salgınla mücadele sürecinde acil servise  hizmet vermesine rağmen ek ödemeden yararlanmadığını belirterek kuruma  başvurdu.
 
İdareyle iletişime geçen KDK'ye, başvuranın isminin acil çalışan  listesinde olmadığı, bu nedenle ek ödeme yapılmadığı cevabı verildi.
 
Sağlık teknisyeninin, ismi acil çalışan listesinde olmamasına rağmen  salgınla mücadele çalışmalarında fiilen görev yaptığını kanıtlaması sonrasında  KDK, idareye yönelik tavsiye kararı verdi.
 
Kararda, salgınla mücadelede fiilen çalıştığı tespit edilen başvurana,  çalışan listesinde adı bulunmaması nedeniyle ek ödeme yapılmamasının "emeğin  karşılıksız bırakılmaması hususunu teminat altına alan Anayasa'nın 55'inci  maddesine ve hakkaniyete uygun olmadığı" belirtildi.
 
Tavsiye kararında, bu durumdaki çalışana ek ödeme yapılmamasının,  salgın sürecinde gerek bedenen gerek psikolojik olarak yıpranan sağlık  çalışanlarının motivasyonu ve teşvikiyle bağdaşmadığının da altı çizildi.
 
  
 

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