Ek ders ücreti müjdesi... Bakanlık duyurdu! Yükseltildi, artık...

Bakanlık harekete geçti. 81 ile gönderildi. Ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ile ilgili flaş karar! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ders ve ek ders saatlerine İlişkin esaslarında değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve öğretim yılına hazırlık ödeneğine dair açıklamada bulundu.

