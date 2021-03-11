Ek ders ücreti müjdesi... Bakanlık duyurdu! Yükseltildi, artık...
11 Mart 2021 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 12:48
Bakanlık harekete geçti. 81 ile gönderildi. Ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ile ilgili flaş karar! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ders ve ek ders saatlerine İlişkin esaslarında değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve öğretim yılına hazırlık ödeneğine dair açıklamada bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ders ve ek ders saatlerinde değişikliğe gitti. Karara göre ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerine tanınan imkan haftada 35 saatten 39 saate yükseltildi. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dağıtımlı olarak tüm illere gönderilen yazıda, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği alabileceği belirtildi.