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Ek ders ücreti ile ilgili flaş karar! MEB 81 ile gönderdi

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 20:21 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 20:21

Ek ders ücreti ile ilgili flaş karar. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 81 ile gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticilerinin ek ders ücreti alacağını duyurdu.


MEB tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda,  Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021  tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla  yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ile öğretmenlerin okulda bulunmamalarının  öngörüldüğü belirtildi.
 
Bu kapsamda tam kapanma sürecinde eğitim kurumu yöneticilerinin acil  ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyeceği, uhdelerinde bulunan  görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getireceği ve bu görevleri  karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde kendileri için öngörülen ders  niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacağı  bildirildi.
 

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