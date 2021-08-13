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Ek ders saatlerine ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı

13 Ağustos 2021 Cuma - 13:39 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 13:39

Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerinde gerek duyulan nitelikli insan kaynağı ihtiyacının doğrudan Bakanlık tarafından görevlendirilmesinin ve Bakanlık çalışanlarının eğitim hizmetlerine katılımının önünün açılmasını sağlayan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yayımlanan kararnameye göre Bakanlık, üniversite öğretim elemanı, öğretmen, din görevlisi, antrenör, usta öğretici, geleneksel sanatlar ve özel  yetenek gerektiren alanlarda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip  olan eğiticileri ücretli ek ders karşılığında görevlendirilebilecek.

Bu kararla birlikte Bakanlık hizmetlerinde gerek duyulan nitelikli  insan kaynağı ihtiyacının Bakanlık tarafından görevlendirilmesinin ve Bakanlık  çalışanlarının eğitim hizmetlerine katılımının önü açılmış oldu.

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