15 bin ek atama müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama başvuru tarihleri ve detayları henüz paylaşılmazken, 15 bin öğretmen atamasında 2020 KPSS puanının geçerli olup olmaması sorgulandı. Peki, 15 bin ek atama hangi puanla olacak, 15 bin öğretmen atamalarında hangi yılın KPSS puanı geçerli olacak?

Ek atama hangi puanla olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenler için atama müjdesi verdi. Erdoğan açıklamasında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı. Peki, Ek atama hangi puanla olacak? 15 bin ek atama hangi yılın KPSS puanına göre yapılacak? Ek öğretmen ataması 2021…

15 bin ek atama hangi puanla olacak, 2020 KPSS puanı geçerli olacak mı?

2020 itibarıyla öğretmenlerin KPSS geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Eğer ek atama yapılmazsa öğretmen adaylarının 2020 yılının eylül ayında yapılan KPSS puanları bu yılki sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Eylül'den sonra geçerliliğini yitirecek.

15 bin öğretmen ataması ne zaman?

Başvuru tarihi henüz belli olmadı.

15 bin öğretmen atama başvuru şartları

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şöyleydi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır