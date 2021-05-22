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Einstein’ın E=mc² formülünü içeren mektubu 1,2 milyon dolara satıldı

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 17:56

Einstein’ın dünyanın en ünlü denklemi olan E=mc² formülünü içeren mektubunun, beklenenden 3 katı daha yüksek bir fiyata satıldığı belirtildi.


ABD’de, bilim insanı Albert Einstein’ın el yazısıyla  kaleme aldığı bir mektup 1,2 milyon dolara satıldı. 
Mektubun satımını gerçekleştiren RR müzayede evinden yapılan  açıklamada, Einstein’ın dünyanın en ünlü denklemi olan E=mc² formülünü içeren  mektubunun, beklenenden 3 katı daha yüksek bir fiyata satıldığı belirtildi.
 Einstein'ın 26 Ekim 1946 yılında Polonyalı Amerikalı fizikçi Ludwik  Silberstein'a gönderdiği mektubun, özel bir koleksiyona ait tek örnek olduğu  kaydedildi. İlk defa 1905 yılında bilimsel bir dergide yayımlanan ve fizikte  kütle-enerji eşdeğerliğini açıklayan E=mc² denklemi, modern fiziğin temel kavramı  olarak kabul ediliyor. Dünyanın en önemli bilim insanları arasında kabul edilen Albert  Einstein, fizik ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar nedeniyle 1921  yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.
 
 
ALBERT EINSTEIN KİMDİR?
Alman İmparatorluğu'nun Ulm kentinde, 14 Mart 1879 tarihinde dünyaya gelen Albert Einstein, yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek eğitimini İsviçre'de tamamladı; fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı.1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayımladı. 1914 yılında Max Planck'ın kişisel ricası ile Almanya'ya geri döndü.1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nazi Partisi'nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ömrünün geri kalanını geçirdiği New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde hayatını kaybetmiştir.
 

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