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Eid mubarak nedir? Eid al-adha mubarak ne demek? Bayram mesajları Eid al-adha mubarak etiketiyle kutlanıyor!

20 Temmuz 2021 Salı - 11:49 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 11:50

Sosyal medyada Kurban Bayramı mesajları Eid mubarak etiketiyle paylaşılıyor. Sosyal medyada gündem olan "Eid al-adha mubarak" sözünün anlamı merak ediliyor. Peki, Eid mubarak nedir? Eid al-adha mubarak ne demek? İşte detaylar...


Kurban Bayramı'nı sosyal medyada kutlayanlar Eid mubarak etiketiyle paylaşım yapıyor. Pek çok kişi de sosyal medyada karşılaştığı bu etiketi merak ediyor. Peki, Eid mubarak nedir? Eid al-adha mubarak ne demek? İşte Eid al-adha anlamı ve manası...
 

EİD AL-ADHA MUBARAK NE DEMEK?

Eid mübarek teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır. Eid al-adha mubarak'in anlamı 'Kurban Bayramı mübarek olsun' demeiktir. 
 
EİD MUBAREK ETİKETLİ BAYRAM MESAJLARI
 
Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak
 
Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak
 
Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak

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