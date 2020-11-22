Tüm yurtta olduğu gibi Avcılar'da da saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Firuzköy Bulvarı ile Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde yasaklara uyulup-uyulmadığını denetledi. Bu noktalardan geçen araçlarda bulunanların sokağa çıkma izinleri olup olmadığının yanı sıra araç muayeneleri bulunup-bulunmadığı denetlendi. Denetimler sırasında durdurulan bir motosikletli kuryenin başında kask bulunmadığı, ehliyetsiz olduğu belirlenirken, aracın ruhsatının da olmadığı saptandı. Araç, çekiciye yüklenerek trafikten yasaklanırken, künefe servisine çıktığı belirten sürücüye toplam 2 bin 710 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ruhsatsız olduğu saptanan bir motosiklet daha trafikten yasaklandı.
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Ehliyetsiz, kasksız, ruhsatsız moto-kuryeye 2 bin 710 TL ceza
DHA | 22 Kasım 2020 Pazar - 9:20 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 9:21