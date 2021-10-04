Ehliyetlerle ilgili son dakika açıklaması! Ücretsiz...

Ehliyetlerle ilgili flaş açıklama! Ücretsiz olarak yapılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle kolay” uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570’e yükseldi.

Dünyada ilk ve tek uygulama olan “Hayat Kimliğinle Kolay” ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

UYGULAMAYA EN FAZLA TALEP İSTANBUL’DAN GELDİ