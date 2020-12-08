Ehliyetlerde yeni dönem! Değişim için son tarih açıklandı...

Ehliyet, yeni kimlik kartı ve pasaportta yeni dönem. Ücretlere ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Ehliyet için son değişim tarihi duyurulurken, yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağına ilişkin iddialar yalanlandı. Nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmadığı belirtilirken hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir açıklaması yapıldı. Genel Müdürlükten 'Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022’dir" açıklaması yapıldı. Peki yeni tip kimlik, ehliyet nasıl alınır? 2021 yılı harçları ne kadar?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri için önemli bir uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022’dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ İfadelerine yer verildi.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada ehliyet yenileme süresini 31 Aralık 2020 olarak duyurmuştu. Vatandaşların yoğun talep oluşturması nedeniyle bu tarih ertelendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme tarihi ile yaptığı açıklamada ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendiğini duyurdu. Yeni ehliyetler ilk defa 2016 yılında verilmeye başlanmıştı.

KİMLİK YENİLEMEDE SON TARİH

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek. Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR, RANDEVU NASIL ALINIR?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

UYGULAMA ÜCRETSİZ!

Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğe yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmıyor

EHLİYET NASIL ALINIR?

Ehliyet almak isteyenler önce yazılı sınav, ardından direksiyon sınavını başarıyla geçtikten sonra, ehliyet alınabiliyor.

Ehliyet almak için istenilen belgeler tamamlandıktan sonra emniyetle irtibata geçiliyor.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar öncelikle aşağıdaki belgeleri tamamlamak zorundalar.

* TC kimlik numarası bulunan kimlik (pasaport, nüfus cüzdanı)

* Adli sicil kaydı (sabıka kaydı)

* Diploma

* 18 yaşını doldurmayanlar için veli/vasi muvafakatnamesi

* Sağlık raporu

PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport alabilmek için ilk olarak gerekli evrakları eksiksiz hazırlamanız gerekmektedir. Bu evraklar, nüfus cüzdanın aslı, iki adet biyometrik fotoğraf, varsa eski pasaportlar, pasaport harcı ve pasaport bedeli dekontlarıdır. Evrakları hazırladıktan sonra başvurunuzu nüfus müdürlüklerine yapmanız gerekmektedir. Bu başvurular eskiden emniyet müdürlüklerine yapılıyordu. Bu arada pasaport yenilmek için de aynı başvuru sürecini takip etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Pasaport başvuru randevunuzu internet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca Alo 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’ni arayarak da randevu alabilirsiniz. Bordo pasaport başvuruları İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılabilirken, yeşil pasaport başvuruları sadece İl Nüfus Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Başvurunuz sonrası evraklarınız incelenecek ve almaya hak sahibi olmanız halinde de hazırlanan pasaportunuz, PTT yolu ile adresinize 7 ile 10 gün içerisinde gönderilecektir.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Pasaport başvuruları randevulu ya da randevusuz olarak yapılabilmektedir. Nüfus müdürlüğüne gitmeden önce randevu almak, burada geçirilmesi gereken zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olmaktadır. Buna göre, pasaport randevuları 199 numaralı telefon hattı aracılığıyla alınabilmektedir.

Pasaport başvurusu için randevu almak istemeyenler için de randevusuz sıra numarası verilmektedir. Doğrudan nüfus müdürlüğüne gidilerek ve sıra bekledikten sonra pasaport için gerekli başvuru rahatlıkla tamamlanabilmektedir.

YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme son gün 2023 olarak belirlenirken yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

Nüfus Cüzdanı Yerine Yeni Kimlik Almak İçin Gerekli Belgeler

– Hali hazırda kullanmakta olduğunuz Nüfus cüzdanınız. Nüfus Cüzdanı olmayan kişiler diğer kimlikleri de yanında götürebilir. (Sürücü Belgesi, Pasaport, TSK Kimlik Kartı, Evlilik Cüzdanı, Pasaport, Avukatlık – Kimlik Kartı, Öğretmen Kimliği, Hakim Savcı Kimliği, Sarı Basın Kartı)

– Bir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

– 22,5 TL değişim ücreti (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir.

Evlilik Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Evlenen çiftlerin kimlik belgelerini yenilemeleri için öncelikle Belediyenin Nikah Dairesinin evlilik işlemlerine dairesinin evlilik işlemlerinize dair belgeleri Nüfus Müdürlüğüne ulaştırması gereklidir. Gereken diğer evraklar;

– Eski kimlik belgeleriniz,

– Evlilik cüzdanınız,

– Biyometrik fotoğraf,

– 22,5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu

Boşanma Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Kesinleşme şerhi yayınlandıktan sonra (avukatınız bu hususu bilir) Mahkeme'nin söz konusu kararı Nüfus Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Ardından sizler aşağıda ki belgeler ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne başvurunuzu yapınız:

– Eski kimlik belgeniz,

– Boşanmanın kesinleşme kararı (Bu çok önemlidir. – Kesinleşme kararı olmadan boşanmış sayılmazsınız)

– Biyometrik fotoğraf

– 22,5 TL ödeme makbuzu

Yeni Doğan Bebekler İçin Gerekli Belgeler

Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye gerek yoktur.

Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. Aksi halde ücret talep edilmektedir.

Evrak olarak ise; başvuruyu yapan anne ise annenin baba ise babanın kimliği ile doğum belgesi.

Kayıp, Çalıntı ve Yıpranma Nedeniyle Kimlik Çıkarma Belgeleri

Nüfus Cüzdanlarını kaybeden ve çaldıran kişilerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret ile yeni tip T.C. Kimlik Kartını kaybedenlerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret birbirinden farklıdır.

Nüfus Cüzdanınızı Kaybetmeniz/ Çaldırmanız/ Yıpranması Durumunda:

– Resmi geçerliliği olan herhangi bir kimlik belgesi

– 22,5 TL kimlik çıkarma işlemi

– Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Yeni T.C. Kimlik Kartını Kaybetmeniz/ Çaldırmanız/ Yıpranması Durumunda:

– 45 TL ödeme makbuzu (Yıpranma durumunda 22,5 TL)

Biyometrik Fotoğraf (Sistemdeki fotonuz son 6 aya ait ise gerek duyulmamaktadır)

– Kimlik Belgesi: Kimliğinizi kaybettiğiniz için kimlik belgeniz zaten yoktur. Başvurunuzda daha önceki biyometrik verileriniz kontrol edilerek alınacaktır. Başvuruya giderken ehliyet gibi diğer belgelerinizi yanınızda götürmenizde fayda var.

Maliye Bakanlığınca belirlenen yeni kimlik kart ücreti 2019 yılında doğum nedeniyle yasal süre içerisinde başvuramayanlar için 22,50 TL, kayıp nedeniyle ise 45,00 TL alınmaktaydı. Bu rakamlar 2020 yılı için sırasıyla 27.58 TL ve 55.16 TL oldu.

EHLİYET, PASAPORT CEZALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'te yayımlandı. Yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, 2021 yılında çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak.

EHLİYET HARÇLARI

Ehliyet harçları da yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, çıkacak.

2021 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

Yüzde 9.11 oranında uygulanacak zamdan sonra 2021 yılında pasaport harçlarının şu şekilde olması bekleniyor:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208,30 TL'den 227,27 TL'ye çıkacak.

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304,40 TL'den 332,13 TL'ye çıkacak.

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL'den 542,27 TL'ye çıkacak.

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705,90 TL'den 770,20 TL'ye çıkacak.

Defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya yükselecek.