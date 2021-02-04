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Ehliyetler ile ilgili AYM'den flaş karar!

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 10:49 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 10:49

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), ehliyetler ile ilgili önemli karar! Çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AYM kararına göre ehliyetlerin geri alınması söz konusu olabilecek. AYM, uyuşturucu imalatı ve ticaretinden mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınmasını Anayasa'ya uygun buldu.


Anayasa Mahkemesi (AYM), uyuşturucu veya uyarıcı madde  imal ve ticaretinden mahkum olanların sürücü belgelerinin geri alınmasını öngören  düzenlemenin iptali istemini reddetti. 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul 6. İdare Mahkemesi,  Karayolları Trafik Kanunu'nun 41. maddesi hükmü kapsamında aralarında uyuşturucu  veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin de bulunduğu bazı suçlardan mahkum  olanların sürücü belgelerinin adli sicilden bu yöndeki hüküm silininceye kadar  geri alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, düzenlemenin iptali  istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
 
Başvuru gerekçesinde, sürücü belgesinin geri alınmasına sebep olan  suçlardan mahkumiyet ile araç kullanılması arasında sebep-sonuç ilişkisinin  bulunmadığı, bu nedenle mahkumiyete konu bazı suçlar nedeniyle sürücü belgesinin  geri alınmasının ölçülülük ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı ileri sürüldü.
 
İncelemesini "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan  hüküm giyenler yönünden yapan Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı  olmadığına hükmetti, iptal istemini reddetti.
 
Gerekçede, kanun koyucunun düzenlemeyle kamu sağlığı ve güvenliği  bakımından meydana gelen tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Türk Ceza  Kanunu'nun 188. maddesinde yer alan "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve  ticareti" suçlarından mahkumiyeti sürücü belgesinin geri alınması nedeni olarak  belirlediği ifade edildi.
 
Bu suçlara konu eylemlerin gerçekleştirilmesinde araç kullanmanın  suçun işlenmesini kolaylaştıracağına işaret edilen gerekçede, itiraz konusu  kuralın, söz konusu nitelikteki suçların işlenmesinin önlenerek kamu sağlığı ve  güvenliğinin sağlanması maksadıyla düzenlendiği vurgulandı.
 
 "Elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez"
 
Kuralın anayasal açıdan meşru bir sınırlama amacına sahip olduğu  belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:
 
"Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde düzenlenen suçların niteliği ve  bu suçların işlenebilmesinin failin sevk ve idaresindeki aracın varlığı durumunda  kolaylaştığı gözetildiğinde, sürücü belgesinin geri alınmasının anılan suçların  işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunmak suretiyle kamu sağlığı ve güvenliğinin  sağlanmasına hizmet etmeyeceği ileri sürülemez. Bu itibarla kuralla getirilen  sınırlamanın kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik amaç bakımından  elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez."
 
Gerekçede düzenlemenin, söz konusu suçlardan mahkumiyeti bulunanların  sürücü belgelerinin sürekli olacak şeklide geri alınmasını öngörmediği,  mahkumiyet kararına ilişkin bilgilerin adli sicil kaydından silinmesine kadar  geri alınmasını hükme bağladığı aktarıldı.
 
Kuralla ulaşılmak istenen amaca ilişkin kamu yararı ile özel hayata  saygı gösterilmesini isteme hakkına yönelik kişisel yarar arasında bulunması  gereken makul dengenin gözetildiğinin altı çizilen gerekçede, düzenlemenin  orantısız bir sınırlamaya neden olmadığı ifade edildi.
 
  
 

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