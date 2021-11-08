Ehliyeti ve arabası olan herkesi kapsıyor! Sürücüleri bekleyen büyük tehlike

Ehliyeti ve arabası olan trafiğe çıkan sürücüleri çok yakından ilgilendiriyor. Scooter sürücüsü iseniz trafikte birinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olursanız ve kusurluysanız ciddi vefat tazminatı veya da sakatlık tazminatı ile karşı karşıya kalırsınız. Çünkü sigorta yok. Trafikte bir araca maddi zarar verirseniz ve kusurluysanız, o aracın kasko sigortası araçtaki hasarı karşılar, sonra da dönüp scooter sürücüsünden hukuk yoluyla talep eder. Kazada bir araç, scootera çarpar ve sürücünün ölümüne veya sakat kalmasına neden olursa aracın trafik sigortası sürücünün yakınlarına vefat tazminatı, sakatlık durumunda da sürücüye sakatlık tazminatı öder.