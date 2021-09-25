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Ehliyeti ve arabası olan herkesi kapsıyor! O cezalar iptal ediliyor

25 Eylül 2021 Cumartesi - 15:04 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 15:10

Ehliyeti ve arabası olan milyonlar için flaş karar! Cezalar iptal ediliyor. Antalya'da kendisi gibi doktor olan eşini acil servisteki çocuğa müdahale için yetiştirmeye çalışan doktora yazılan 598 liralık radar cezası mahkeme kararıyla iptal edildi.


Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde görev  yapan uzman doktor İ.Ç, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Endokrin Nöbetçi Lansültan  doktoru eşi Ebru Ç'ye acilden yapılan çağrı üzerine Korkuteli ilçesinden yola  çıktı.
 
Diyabetik tanılı Hüseyin Efe E'ye müdahale için otomobiliyle hız yapan  doktor radara yakalandı. Doktor İ.Ç'ye Antalya istikametinde hız sınırını aştığı  gerekçesiyle 598 lira trafik cezası kesildi.
 
Cezayı ödeyen doktor, idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya  2. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. İ.Ç'nin dilekçesinde, söz konusu hızın kasıtlı  yapılmadığı, hız sınırı ihlalinin hasta bir çocuğun tedavisine yetişmek için  mesleki zorunluluktan kaynaklandığı vurgulandı.
 
İ.Ç, eşi Ebru Ç'nin çocuğa müdahale ettiği anları içeren güvenlik  kamerası görüntüleri ve tedavinin gerçekleştiğine ilişkin belgeleri de mahkemeye  sunarak cezanın iptalini talep etti.
 
İtirazı değerlendiren Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği ise İ.Ç'nin  doktor olan eşini gelen çağrı üzerine hastaneye yetiştirmek için yasal hız  sınırını aştığı ve mücbir sebebin olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın  kaldırılmasına karar verdi.
 
Doktor çiftin avukatı Mustafa Alper Oral, AA muhabirine, müvekkili  İ.Ç. ve eşi Ebru Ç'nin hastaneye yetişmek için hız yapmak durumunda kaldığını  söyledi. Mahkemenin yaşam hakkını öncelikli gördüğüne dikkati çeken Oral, bu  nedenle cezanın iptal edildiğini belirtti.
 
Doktor çiftin kendi çocuklarını dahi bir yakınlarına bırakarak acil  çağrı için hassasiyetle hareket ettiğini anlatan Oral, "İtiraz dilekçesinde hangi  çocuğa ve saat kaçta müdahale edildiğine dair raporların hepsini mahkemeye  sunduk. Cezanın maddi bir boyutu yoktu bizim için ama örnek teşkil etmesi  açısından, manevi açıdan oldukça önemli bir karardı." dedi.
 
Oral, doktorların özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Zaten güç  şartlarda yoğun alarak çalışan, üstelik izin almak ve tatil yapmak gibi haklarını  bile dikkatle kullanan doktorlarımız zorunluluktan, küçük bir çocuğun hayatını  kurtarmak amacıyla hız yapmışlardı. Bu karar, salgın döneminde bizler için  canlarını feda eden, mesai saati gözetmeksizin çalışan doktorlar açısından  mutluluk vericidir." ifadelerini kullandı.

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