Ehliyeti olan herkesi kapsıyor! Flaş karar! 1300 lira...

Ehliyeti arabası olan milyonları kapsıyor. 1300 lira. Flaş karar. HGS cezası olanlar dikkat! Bakiyesi yetersiz olması nedeniyle otoyolu kullanan sürücüye 4 kat ceza geldi. Sürücü cezaya itiraz etti. Mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Ehliyeti ve arabası olan milyonları kapsıyor. HGS mağduriyet İzmir İstanbul otoyolunda yaşandı. HGS bakiyesinin yetersiz olması ve geçiş ücretinin alınamaması nedeniyle, Mehmet Müftüoğlu’na 137 TL olan geçiş ücretinin 4 katı yani 548 TL ceza kesildi.

CEZA 1300 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Kesilen ceza tüketiciye bildirilmediği gerekçesiyle icraya düştü. Ceza 1300 liralara kadar yükseldi.

HGS mağduru Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Zararın tanzimi talep edildi. Ancak Tüketici Hakem Heyeti talebi reddetti.

ZARARIN ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Sürücü bu kez Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Kanal D 'nin haberine göre; Asliye Mahkemesi, Tüketici Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına ve bildirim yapılmaması nedeniyle tüketicinin uğradığı zararın ödenmesine karar verdi.

SÜRÜCÜLER İÇİN EMSAL KARAR

Buna göre yetersiz bakiye nedeniyle katlamalı cezalarla karşılaşan sürücüler için bu karar emsal oldu.