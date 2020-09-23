Ehliyeti kimliğe yükleme nasıl yapılır? E-kimlikten ehliyet ve yeni kimlik birleştirme randevusu nasıl alınır, ücret ödeniyor mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına yüklendiğini açıklamasının ardından ehliyet ve kimlik birleştirme hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Uygulama pazartesi başladı, vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine gitmeden önce kimlik ehliyet birleştirme randevusu alması gerekiyor. Kimlik ve ehliyet nasıl birleştirilir? Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır, ücretli mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kimlik ehliyet birleştirme projesi yoğun ilgi gördü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesiyle yeni çipli kimliklere sahip olunacak. Yeni uygulama ücretsiz olarak gerçekleşecek, ama öncesinden randevu almak gerekiyor. Peki, Kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme hakkında merak ediyor.

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR, RANDEVU NASIL ALINIR?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

UYGULAMA ÜCRETSİZ!

Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğe yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmıyor

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik çıkarma işlemleri için önce randevu almamız gerekir. Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluk sebebiyle başvurular randevu ile alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru da bulunabilirsiniz. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten randevu almanın avantajı; hangi gün, hangi saatte boş randevu olup olmadığını görebilirsiniz. Kişisel durumunuza göre istediğin gün ve saate randevu oluşturabilirsiniz.