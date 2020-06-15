Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Tarih değişti!

Türkiye'de 55,5 milyon vatandaşa "yeni nesil kimlik", 28 milyon araç sürücüsünden 12,8 milyonuna da "yeni tip sürücü belgesi" verildi. Ehliyetini henüz yenilemeyenler için de süreç devam ediyor. Peki, Ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet değiştirmede son tarih ne zaman? Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? İşte yeni ehliyet randevu işlemleri ve ehliyet yenileme için gerekli belgeler…

1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye'de 55,5 milyon vatandaşa "yeni nesil kimlik", 28 milyon araç sürücüsünden 12,8 milyonuna da "yeni tip sürücü belgesi" düzenledi. Ehliyetini henüz yenilemeyenler için de süreç devam ediyor. Peki, Ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet değiştirmede son tarih ne zaman? Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? İşte yeni ehliyet randevu işlemleri ve ehliyet yenileme için gerekli belgeler…

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesiyle ilgili süreç İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılmıştı. Buna göre ehliyet yenilemek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Yeni nesil kimlik ve yeni tip sürücü belgesi ile ilgili yenileme işlemlerinde süreç devam ediyor. E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart: "55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtıldı. Yeni tip sürücü belgesine geçen kişi sayısı 12,8 milyonu buldu, henüz yenilenmeyi bekleyen 15,2 milyon eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır" dedi.

Kart, yazılı açıklamasında, nüfus müdürlüklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

"Yeni nesil kimlik" ve "yeni tip sürücü belgesi" alan vatandaşların sayısına ilişkin bilgi veren Kart, şunları kaydetti:

"Sendikamızın elinde bulunan verilere göre ülke nüfusumuz 83,5 milyonu geçmiş durumdadır. Şu ana kadar 55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşımız yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlik geçerlidir. Bunun yanında yeni tip sürücü belgesine geçen kişi sayısı 12,8 milyonu buldu, henüz yenilenmeyi bekleyen 15,2 milyon eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır. Yen tip sürücü belgesine geçiş için süre 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır."

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

31 Aralık 2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden sürücülerin yeni tip sürücü belgesi alması gerekiyor. Yeni tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştı.

Ehliyeti yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınabiliyor. Randevusuz giderek de yeni sürücü belgesi alınabiliyor.

EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

-Kimlik Belgesi

-Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) ya da eski sürücü belgeniz

-Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

-Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

- Adli Sicil Belgesi

2020 YILI EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

-Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

-Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

-İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 249,30 TL, “B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 751,70 TL; “B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1254,20 TL ödeme yapılması gerekmektedir.