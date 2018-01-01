Son dakika: Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeyi sürdürecek.

