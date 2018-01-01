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Son dakika: Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!

01 Ocak 2018 Pazartesi - 8:37 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 9:15

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeyi sürdürecek.


Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
2 NİSAN 2018'E KADAR UZATILDI
 
Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.
 
Resmi Gazete'de, 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği belirtilmişti.

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