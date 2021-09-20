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Ehliyet ve arabası olan herkesi kapsıyor! Şikayetler bir bir geliyor... Günlük 400 lira
Ehliyet ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor. Kasko şirketleri bir bir şikayet ediliyor. Kaza sebebiyle arabasını tamire veren vatandaşlar kasko şirketlerin vadettiği ikame araçları alamıyor. Oysa kasko şirketleri bu hizmetlerin parasını alıyor. Sıfır araçların fiyatları uçtuğu için şimdi de kiralama şirketleri yeni araç alamıyorlar; alabilen de az sayıda alıyor. Tabi bu ortamda araç kiralama fiyatları da ikiye katlandı. Düne kadar günlük 150 liraya kiralanan araçlar bugün 300-400 liralara çıktı. Hal böyle olunca da kiralama şirketleri asistans şirketlerine günlük 50-75 liraya araç kiralamak yerine, doğrudan tüketiciye iki-üç katı fiyatlarla kiralıyor. Yani, otomobil ve kiralık araç piyasasındaki arzın talebi karşılamaması, sigorta pazarını dolayısıyla da kasko tüketicisini kötü etkiliyor.