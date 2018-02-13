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Ehliyet sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? (10 Şubat ehliyet sınavı)

13 Şubat 2018 Salı - 10:35 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 10:48

Ehliyet sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 10 Şubat tarihinde gerçekleşen ehliyet sınavı sonrası soruların yayınlanacağı tarih merak edildi. Peki MEB ehliyet sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte merak edilenler...


10 Şubat tarihinde gerçekleşen ehliyet sınavı soru ve cevapları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın gözü MEB'ten gelecek habere çevrildi. Ehliyet sınavı sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı henüz bildirilmedi.
 
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
MEB tarafından yapılan Ehliyet sınav soruları sınavın sona ermesinin ardından birkaç gün içerisinde açıklanırken; sınav sonuçları da on beş gün içerisinde ilan ediliyor.
 
10 Şubat Ehliyet sınav sonuçlarının 22 Şubat günü açıklanması bekleniyor. 
 
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
 
Yazılı sınavdan 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Direksiyon sınavının sonuçları da genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır ve adaylara bağlı olan kurs tarafından ilan edilir. 
 
2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ
 
MTSKS-1    10 Şubat 2018           
MTSKS-2    21 Nisan 2018         
MTSKS-3    4 Ağustos 2018            
MTSKS-4    20 Ekim 2018             
MTSKS-5    22 Aralık 2018   

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