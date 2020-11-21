Sürücü kursları kapandı mı? Yeni tip koronavirüsü bulaş riskinin önüne geçmek, temasın önüne geçerek vaka artışını engellemek için İçişleri Bakanlığı tarağından yeni bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının dışında, birçok kurum ve kuruluş da kapatıldı. Buna bağlı olarak sürücü kursları ve ehliyet sınavları ile ilgili merak edilenler de arttı. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 20 Kasım-4 Ocak arasında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, uzaktan öğretim kursları, belediyelerle yapılan eğitim iş birliği kapsamında açılan kurslarla ilgili illere yazı gönderdi. Peki, Ehliyet sınavı ne zamana ertelendi? Sürücü kursları kapandı mı? Direksiyon dersleri olmayacak mı?

Koronavirüs salgınında pozitif vaka sayısı dünya genelinde 55 milyonu aştı. Türkiye’de ise vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı. Buna bağlı olarak bulaş riskini azaltmak, teması düşürmek için yetkililer sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların kapatılmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayarak sınav aşamasına gelmiş kursiyerlerin sınavları hakkında duyuru yaptı. Ehliyet sınavı ne zamana ertelendi? Sürücü kursları kapandı mı, teorik ve uygulamalı dersler nasıl olacak?

SÜRÜCÜ KURSLARI KAPANDI MI, KAPATILDI MI, KAPATILACAK MI?

"Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarında eğitimlerini tamamlayarak sınav aşamasına gelmiş kursiyerlerin sınavları, ilgi yazıda yer alan hususlara uygun olarak aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır:

21 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu sınavları normal saatinde başlatılarak yapılacaktır.

22 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları randevu saati 11.00’de başlayan kursiyerden başlamak üzere 8 (sekiz) kursiyerin sınavı yapılacaktır. Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları saat 12.00’de başlatılacak şekilde planlanacaktır.

Yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, izleyen haftalardaki özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları saat 11.00’de 8 (sekiz) kursiyerin sınavı yapılacaktır. Ozel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ve iş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ise saat 12.00’de başlatılacak şekilde planlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

DİREKSİYON SINAVLARI İPTAL Mİ? EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN İPTAL EDİLDİ?

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

TEORİYE YÖNELİK DERSLER UZAKTAN YAPILABİLECEK!

Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı Bu kurumların uygulamalı eğitimleri ise yüz yüze eğitimin başlayacağı 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 20 Kasım-4 Ocak arasında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, uzaktan öğretim kursları, belediyelerle yapılan eğitim iş birliği kapsamında açılan kurslarla ilgili illere yazı gönderdi.

Buna göre, alınan karar gereği, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bu kapsamda, 4 Ocak'a kadar bu merkezlerde bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek ancak grup eğitimi yapılmayacak.

Bunun yanında, özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, ehliyet veren motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları ile pilot yetiştirme kursları sadece teoriye yönelik dersleri, uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek.

Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni dahilinde İçişleri Bakanlığının genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yapılabilecek.