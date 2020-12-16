Ehliyet sınavı ne zaman, ertelendi mi? Sınav kaç dk sürüyor, soru sayısı kaç, sonuçlar nereden öğreniliyor?

Ehliyet sınavları ertelendi mi? sorusunun yanıtı koronavirüs salgını kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesiyle merak ediliyordu. Ehliyet almak isteyenlere müjde MEB tarafından verildi. Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı. Peki, ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı kaç dakika, kaç soru soruluyor, sonuçlar nereden öğreniliyor? İşte merak edilenler…

Koronavirüs salgını sosyal yaşamı derin bir şekilde etkilerden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı birçok soruyu da beraberinde getirdi. Merak edilenler sorulardan biri de ehliyetin sınavının ertelenip ertelenmediğiydi. MEB sınavların ertelenmediği duyurunca, ehliyet almak isteyenler ehliyet sınavı ne zaman, kaç dakika sürüyor gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ehliyet sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

EHLİYET SINAVLARI ERTELENMEDİ!

Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı.

Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni dahilinde İçişleri Bakanlığının genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yapılabilecek.

Yapılan duyuruda sınav hakkı kazanan sürücü adaylarının hafta sonu yapılan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları yapılması için karar alındı. Cumartesi ve pazar günü yapılan sınavlarda 8 kursiyer sınava katılabilecek. Ehliyet kursu sınavına 8 kişiden fazlası alınmayacak.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alan takvime göre ehliyet sınavları (MTSK) haftanın 7 günü 81 ilde yapılıyor.

Randevu sistemi ile katılım sağlanan sınavlarda, teorik eğitimini tamamlayan sürücü adayları, başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava girebilecek. Sürücü kursunun verdiği teorik kısmı bitiren sürücü adayı, yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor. Şehir dışında bulunan kursiyerler ise bulundukları illerde e-sınava alınacaklar. Adaylar, araba, motor vb araçlardan teorikte olarak farklı sınavlara tabii tutulacak.

EHLİYET SINAVI KAÇ DAKİKA, SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIYOR?

Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor ve süresi 45 dakikadır.

Ehliyet sonuçları; Milli Eğitim Bakanlığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.