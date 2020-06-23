Corona virüs normal hayatı derinden etkiledi. Salgın, üniversite sınavı başta olmak üzere başta Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavlar da ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu. Ehliyet almak isteyenlerin katıldığı ehliyet sınavları da bu süreçte yapılamadı. Normalleşme ile birlikte pek çok sürücü adayı da ehliyet sınavı tarihlerini merak ediyor. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte ehliyet sınavı ile ilgili detaylar...
Ehliyet almak isteyip corona virüs süreci nedeniyle süreci erteleyenler normalleşme ile birlikte yeniden başvurulara başladı. Ehliyet almak için sürücü kurslarına giden ancak virüs nedeniyle teorik sınavlar ile direksiyon sınavlara giremeyen pek çok kişi sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor.
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-Sınavı yani ehliyet sınavları haftanın 7 günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleştiriliyor.
Teorik eğitimini tamamlayan sürücü adayları başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren sürücü adayı yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor. Şehir dışında bulunan kursiyerler bulundukları illerde e-sınava girebilecek.
EHLİYET SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Kursiyerler, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü (eğitim alınan kurs) aracılığıyla yapabiliyor.