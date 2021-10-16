Ehliyet sınav sonuçları sorgulama! Ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilir? MEB e sınav sonuç sorgulama sayfası…

Ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından e sınav olarak yapılıyor. E-sınav sistemi üzerinden ehliyet almak isteyenler kayıtlı oldukları merkezlerde sınava tabi tutuluyor. Peki, Ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilir? Ehliyet sınav sonuçları 2021 sorgulama sayfası…

Ehliyet sınavı belli aralıklarla e sınav olarak yapılıyor. Adaylar belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayar üzerinden sınavlarını oluyor. Sınavda tamamlandıktan sonra bilgisayar üzerinden “sınavı bitir” diyor ve sınav sonlanıyor. Peki, ehliyet sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Ehliyet sınav sonuçları sorgulama

EHLİYET SINAV SONUÇLARI 2021 SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan “esinav.meb.gov.tr” adresinden ilan ediliyor.

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

EHLİYET SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ