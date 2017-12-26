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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (23 Aralık ehliyet sınavı)

26 Aralık 2017 Salı - 15:02 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 15:10

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. 23 Aralık tarihinde düzenlenen ehliyet sınavının soru ve cevapları da henüz yayınlanmadı. İşte ehliyet sınavına dair merak edilenler...


2017 yılının son ehliyet sınavı 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleşti. Adaylar ehliyet alabilmek için sınavda ter döktü. Ehliyet sınav sonuçları için MEB'den haber geldi ve 4 Ocak 2018'de belli olacağı duyuruldu.
 
EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
 
Ehliyet sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl beş defa düzenleniyor. 2017'nin sonuncusu olan sınav, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşti.  Ehliyet sınavı soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor.
 
STAJYER EHLİYET NEDİR?
 
Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir. 

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