Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (23 Aralık ehliyet sınavı)

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. 23 Aralık tarihinde düzenlenen ehliyet sınavının soru ve cevapları da henüz yayınlanmadı. İşte ehliyet sınavına dair merak edilenler...

