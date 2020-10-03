Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ehliyet sınavları artık elektronik ortamda e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Elektronik sınav sistemiyle birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavının ardından sonuçlarını e-sınav sisteminden öğrenebiliyor. Peki, Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Ehliyet Sınavı sorgulama ve e-sınav ehliyet sınavı sonuçları...
Binlerce sürücü adayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavı sonuçlarını araştırıyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları tüm illerde bulunan e-sınav merkezleride gerçekleştiriliyor. Ehliyet sınavlarında adaylar, sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan yanıtlıyor ve sonuçlarını hemen öğrenebiliyor.