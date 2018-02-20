Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? (10 Şubat ehliyet sınavı)

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 10 Şubat tarihinde düzenlenen ehliyet sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. İşte 2018 yılı ehliyet sınavına dair merak edilen bilgiler...

Ehliyet sınav sonuçları gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. 10 Şubat'ta gerçekleşen ehliyet sınavı sonuçları ile ilgili merak edilen bilgi geldi. MEB'in yayınladığı takvimde ehliyet sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavında toplam 50 soru bulunur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda her bir sorunun değeri 2 puandır. Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puana ulaşması gerekir. En az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

Direksiyon sınavında da geçme notu 70’tir. 70 puana ulaşanlar stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar. Direksiyon sınavının sonuçları aynı gün içerisinde ya da ertesi gün açıklanır ve adaylara ilan edilir.

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

Ehliyet sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5 defa düzenlenir. 2018 yılında düzenlenecek olan ehliyet sınavlarının tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri;

Sınav tarihleri Sınav sonuç açıklanma tarihleri

- MTSKS-1 10 Şubat 2018 22 Şubat 2018

- MTSKS-2 21 Nisan 2018 3 Mayıs 2018

- MTSKS-3 4 Ağustos 2018 16 Ağustos 2018

- MTSKS-4 20 Ekim 2018 1 Kasım 2018

- MTSKS-5 22 Aralık 2018 3 Ocak 2019

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Direksiyon sınavından en az 70 puan alan adaylar, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için adaylara 2 yıl süre verilir. Bu süre içerisinde 75 ceza puanına ulaşılmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşan adaylar, başarısız sayılırlar ve ehliyetlerine el konulur. Ehliyetine el konulanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, yeniden sürücü kursuna kayıt olunarak sınava girilmesi gerekir. Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan durumlardan bazıları;

- Hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşmak 15 ceza puanı

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Cep telefonu ile konuşmak 10 ceza puanı

- Kırmızı ışıkta geçmek 10 ceza puanı

- Ehliyeti yanında bulundurmamak 5 ceza puanı