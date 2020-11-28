Ehliyet, pasaport, tapu, MTV, trafik cezaları, cep telefonu! Zam geldi, 1 Ocak'ta başlıyor, işte yeni harç ve cezalar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'te yayımlandı. Tebliğde, yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Buna göre, trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, MTV vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9,11 zam yapılacak. Peki, 2021 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? 2021 pasaport harç ücretleri için ne kadar ödenecek? 2021 MTV zammı ne kadar oldu? İşte 2021'de uygulanacak yeni vergi, harç ve ceza tutarları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete 'te yayımlandı. Yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, 2021 yılında çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak.

Resmi Gazete'te yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır."

2021 MTV NE KADAR OLDU?

Yeniden değerleme oranı (YDO) olarak kabul edilen bu oran, yıl başından itibaren diğer vergilerde olacağı gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de değişikliğe neden olacak.

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 bin TL'nin altında olanlar artık bin 51 TL yıllık MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobil lerin sahipleri yeni yılda bin 831 TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV'si ise yıl başında itibaren 2 bin 14 TL olacak.

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtalarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARÇLARI

Yurt dışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 5 liraya yükselecek. Kapalı alanda sigara içmenin cezası 188 liradan 205 liraya yükselecek.

EHLİYET VE TAPU HARÇLARI

Ehliyet harçları da yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, çıkacak. Tapu harcı 381 lira olacak.

2021 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

Yüzde 9.11 oranında uygulanacak zamdan sonra 2021 yılında pasaport harçlarının şu şekilde olması bekleniyor:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208,30 TL'den 227,27 TL'ye çıkacak.

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304,40 TL'den 332,13 TL'ye çıkacak.

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL'den 542,27 TL'ye çıkacak.

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705,90 TL'den 770,20 TL'ye çıkacak.

Defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya yükselecek.

2021 TRAFİK CEZALARI

2021 yılında yeniden değerleme oranında artırılan trafik cezalarının da şu şekilde olması bekleniyor:

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 132 TL'den 144 TL'ye çıkacak.

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlar 288 TL yerine 314 TL ödeyecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 288 TL'den 314 TL'ye yükselecek.

Alkollü araç kullanmanın ilk cezası 1.228 TL'den 1.339 TL olurken, ikinci ceza 1.539 TL'den 1.679 TL'ye çıkacak.

Alkol testine itiraz etmenin cezası ise 3.516 TL'den 3.836 TL'ye çıkacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 373.70 lira

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,54 lira