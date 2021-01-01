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Ehliyet, kimlikte yeni dönem! 225 lira...

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 11:34 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 11:34

Milyonları çok yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ehliyet, yeni kimlik, pasaport 2021 yılı bedelleri yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 2021 yılı sürücü belgeleri 225 TL, pasaportlar için 180 TL, doğum nedeniyle kimlik kartı için 30, değiştirme nedeniyle kimlik kartı için 30 ve kayıp nedeniyle kimlik kartı 60 TL bedel alınacak. Pasaport bedellerindeki artış yüzde 12, kayıp kimlik kartları için alınan bedeldeki artış yüzde 20, sürücü belgelerindeki artış ise yüzde 12,5 oldu.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak. Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak. Pasaport bedellerindeki artış yüzde 12, kayıp kimlik kartları için alınan bedeldeki artış yüzde 20, sürücü belgelerindeki artış ise yüzde 12,5 oldu.
 

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