Ehliyet harcı ne kadar? Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır?

Sürücü belgesi almak isteyenler ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak işlemleri araştırıyor. Ehliyet sınavını geçenler ehliyet almada son adım olan ehliyet harcını yatırmaları gerekiyor. Her yıl güncellenen ehliyet harcı, sürücü belgesini almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Ehliyet harcı ne kadar? Ehliyet harcı nasıl yatırılır? Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır? İşte ehliyet ücreti ve ödeme yapabileceğiniz bankalar...

Ehliyet belgesi almaya hak kazanan sürücü adaylarının ehliyetlerini alabilmesi için son adım olan ehliyet harcını yatırmaları gerekiyor. Ehliyet sınav sonucunun açıklanmasının ardından pek çok sürücü adayı da ehliyet harç ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ücretlerin nereye yatırılacağını araştırıyor. Peki, Ehliyet harcı ne kadar? Ehliyet harcı nasıl yatırılır? Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır? İşte ehliyet ücreti ve ödeme yapabileceğiniz bankalar...

Sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi ve teslimiyle ilgili usul ve esaslar yönetmeliklere göre belirleniyor.

Motorlu taşıt sürücü sertifikası alanların sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri bu amaçla kurulan elektronik sistem üzerinden temin edilen bilgiler esas alınmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılıyor.

Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabiliyor.

Sürücü belgesinin düzenlenebilmesi için geçerli motorlu taşıt sürücü sertifikası, adli sicil kaydı, sürücü olur sağlık raporu, sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli, diğer kanuni paylar, parmak izi, kan grubu bilgisi ile sertifika sahibinin fotoğraf ve imzası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden güvenli elektronik sistem üzerinden alınır ve sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sürücü belgesi merkezi sistemle kişiselleştirilerek basılıyor.

EHLİYET HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet alırken ödenmesi gereken 3 farklı ödeme kalemi var. Ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve hizmet bedeli. Bu ödemelerin toplamı ise en çok tercih A, A1 ve A2 sınıfı için totalde 486,3 liraya denk geliyor.

2020 yılında ehliyet harcı A, A1 ve A2 sınıfı için 249,3 lira oldu. B sınıfı için 751,7, F sınıfı için 249,3 ve D (eski adıyla E) sınıfı içinse 1254,2 lira olarak belirlendi. Eski tip ehliyetini keyfi olarak değiştirmek isteyenler, kaybedenler, yıpranma veya evlilik nedeniyle değiştirmek isteyenler 15 TL yenileme ücreti ödüyor. Yeni tip ehliyetini kaybedenlerin ise 2020 yılında 237 TL harç ücreti ödemesi gerekiyor. Öncelikle ehliyetinizin yeni mi yoksa eski mi olduğunu tespit edilmesi gerekiyor. Eğer ehliyetiniz 1 Ocak 2016 tarihinden sonra verilmişse bu ehliyet yeni tip ehliyettir. Eğer ehliyetinizin veriliş tarihi 1 Ocak 2016 önceyse eski tip ehliyettir.

EHLİYET ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Ehliyet harçlarını ödemek için banka şubelerini ziyaret etmek ya da internet bankacılığı kullanmak gerekiyor çünkü ödemeler ATM'den yapılamıyor.

Ehliyet alırken ödenmesi gereken 3 farklı ödeme kalemi var. Ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve hizmet bedeli. Bu ödemelerin toplamı ise en çok tercih A, A1 ve A2 sınıfı için totalde 486,3 liraya denk geliyor.

Ehliyet Harcı ödemeleri, gişe işlemleri olarak bankalar aracılığıyla, online olarak GİB üzerinden, internet bankacılığıyla yapılabiliyor. Ehliyet alacaklar, ehliyet harç bedellerini bankalara veya vergi dairelerine yatırabilir.

Tüm ödemelerin yapılabildiği bankalar şöyle:

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk Yatırım Bankası

Anadolubank

Finansbank

Ing Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Şekerbank

Tekstilbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Diğer bankalarda ise 3 ödeme kaleminin tamamı değil 1 veya 2 tanesi yapılabiliyor. Kalan işlemler için diğer bankaları kullanmak gerekiyor.