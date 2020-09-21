Ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? Kimlik ehliyet birleştirme ücretli mi? Ehliyette yeni dönem başlıyor!

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek. Peki, Ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? Kimlik ehliyet birleştirme ücretli mi? İşte ehliyet birleştirme işlemleri ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi başladı. Ehliyet ve kimliklerini birleştirmek isteyen pek çok kişi de kimlik ehliyet birleştirme işlemleri nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Peki, Ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? Kimlik ehliyet birleştirme ücretli mi? İşte ehliyet birleştirme işlemleri ile ilgili bilmeniz gerekenler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı.

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.