Egzoz emisyon (muayene) ücreti ne kadar? Egzoz emisyon ölçümü nerede yapılır?

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza 382 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı. Egzoz emisyon ücreti ne kadar? Egzoz emisyon ölçümü nerede yapılır?

Egzoz emisyon ücreti ne kadar? Egzoz emisyon ölçümü nerede yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile, çevreye kirletenlere 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak para cezalarına ilişkin miktarlar belirlendi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2021'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza, 382 liraya yükseldi. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı. Naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 15 lira 16 kuruşluk ceza miktarı, 2021 yılı için 16 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

HAVA KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN İŞLETMELERE 96 BİN 561 LİRA CEZA

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası, 88 bin 499 liradan 96 bin 561 liraya çıkarıldı.

Gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1461 liralık ceza miktarı ise 2021'de 1594 lira olarak uygulanacak.

Araçlarda abart egzoz kullananlara verilen 4 bin 412 liralık ceza, 4 bin 813 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 14 bin 740 liradan 16 bin 82 liraya yükseldi.

EGZOZ EMİSYON ÜCRETİ NE KADAR?

Egzoz emisyon ölçümü 80 TL’dir. Bu fiyat, 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanmakta olur, sadece Tüvtürk istasyonlarında yapılan ölçümler için geçerlidir.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ NEREDE YAPILIR?

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünü 81 ildeki tüm sabit TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında, gezici istasyonlarda ve TÜVTÜRK Antalya, İzmir ve Fethiye'de bulunan motosiklet muayene istasyonlarında yapılabiliyor.