Egzersiz yapmamak bunama riskini artırıyor

CNN'in haberine göre, Louisiana Üniversitesi Pennington Biomedical Araştırma Merkezinden bilim insanları, 168 ülkeden toplanan verileri analiz ederek bir araştırma yürüttü.

Sonuçları "British Journal of Sports Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, yeterince egzersiz yapmayan kişilerde bunama olasılığının yüzde 8,1, hipertansiyon görülme riskinin de yüzde 1,6 arttığı tespit edildi.

Çalışmada, bir ülkede refah seviyesiyle hareketsizliğin doğru orantılı olarak arttığı da gözlendi.

Araştırma ekibinin lideri Peter Katzmarzyk, refah ile hareketsizlik arasındaki ilişkinin, insanlara sunulan imkanlarla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) fiziksel aktivite birimi Başkanı Fiona Bull da insanların bisiklet sürmek ya da yürümek yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaya daha meyilli olduğunu ifade etti.

Bull, yetkililerin, insanların yürüyüş yapabilmesi ve bisiklet sürebilmesi için uygun alanlar inşa etmesi gerektiğine işaret etti.