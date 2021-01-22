EGM personel alımı 2021! EGM hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde 90 hizmetli alınacak. Peki, EGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır 2021? EGM personel alımı başvuru şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüklerine 90 personel alıyor. Başvurular 25 Ocak'ta başlayacak. Yayımlanan ilana göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde hizmetli alınacak. Peki, EGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır 2021? EGM personel alımı başvuru şartları!

EGM HİZMETLİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylar, başvurularını 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında alım yapılacak illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklar.

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğini almaları gerekiyor.

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.