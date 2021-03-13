EGM özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama… 90. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı!

ÖGG sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. ÖGG sonuçları hakkında yapılan açıklamada Bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitesinden sonuçların yayınlanacağı bildirildi. Adaylar ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. İşte, 90. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama ekranı.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanmıştır. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitemizden de sonuçlar yayınlanacaktır.



ÖGG SONUÇLARI ÖGNET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.