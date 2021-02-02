EGM hizmetli alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler EGM’de!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hizmetli alımı başvuruları 29 Ocak’ta sona erdi. EGM Personel alım ilanına göre ilana en az lise mezunu adaylar başvuru yaptı. Başvuruların tamamlanmasıyla gözler EGM hizmetli alımı sonuçlarına çevrildi. EGM kadrolu, sözleşmeli personel alımlarında sözlü ve/veya uygulamalı sınav yapılıyor ve sınavda herhangi bir kriterden 70'in altında puan alan aday eleniyor. EGM hizmetli alımı sonuçları hakkındaki detaylar…

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına kadrolu statüde 90 hizmetli alımı ilanı verildi. Başvurular 25 Ocak’ta alındı, 29 Ocak’ta sona erdi. EGM hizmetli alımı ilanına en az ortaöğretim mezunu olan adaylar başvurdu. Başvurularını yapan adaylar, EGM hizmetli alımı başvuru sonuçlarını bekliyor. İşte detaylar…

EGM HİZMETLİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına alınacak hizmetli personel başvuru sonuçları açıklanmadı.

KESİN BAŞARI LİSTESİ

Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2020 yılı KPSS-P94) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacak. Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacak. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.