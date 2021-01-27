EGM hizmetli alımı! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüklerine 90 hizmetli alıyor. EGM hizmetli alımı için başvurular 29 Ocak'ta sona erecek. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar...

EGM HİZMETLİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylar, başvurularını 29 Ocak 2021 tarihine kadar alım yapılacak illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklar.

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğini almaları gerekiyor.

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.