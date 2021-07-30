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EGM'den sosyal medyada yer alan drone iddialarıyla ilişkin açıklama

30 Temmuz 2021 Cuma - 21:46 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 21:46

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.


EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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